男大學生校內離奇墮亡　母親遲遲未獲死訊更遭校方軟禁

江蘇大學大三學生袁子健近日離奇死亡，校方聲稱警方調查結果是「高空墮樓，排除他殺」，正協助家長做善後工作。不過，子健母親卻稱，校方在其子死後4小時才告知她死訊，更將她帶到某酒店房間軟禁，不許她見兒子最後一面。

校方周四（15日）通報，死者袁子健是食品與生物工程學院學生，於周一（12日）約下午5時03分從A1棟教學樓六樓衞生間墮樓身亡，警方稱「排除他殺」。通報又指，子健因學習有困難，2018年9月至2019年12月，其母來到江蘇鎮江市並於校外租屋陪讀；2019年9月，子健留級，今年上半年因疫情原因在家網上學習，今年9月返校後，學校與家長商量建議他搬到學校宿舍，盡快融入新班級同步學習生活。

子健母親則對校方的做法提出質疑，她表示：「兒子在學校5天沒有上課，老師和輔導員為何不通知我？兒子出事了，學校為何4個小時之後才通知我？」她又指，兒子墮樓前，她曾陪他去見學校「夏書記」，夏書記堅持要兒子調換宿舍，未提及原因，而這件事令原本心情良好的兒子變得悶悶不樂。而且，校方曾勸子健退學或轉讀專業科目。

此外，子健死亡後，他的手機數據更被人全部刪除，在子健母親要求下，警方才恢復數據，但只是「部分恢復」。子健母親指出，她與兒子的部分對話紀錄已不見了，子健手機最終僅留下的聊天紀錄是：「不知道為啥搬宿舍能好好學習」、「銀行卡密碼」。目前，校方未正面回應死者家屬的質疑。