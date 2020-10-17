男子21年前殺人後潛逃　被捕時年逾六旬百病纏身

黑龍江鶴崗市興安區警方，近日在哈爾濱抓獲一名公安部督捕命案逃犯。警方指，這名男逃犯姓王、65歲，21年前因金錢糾紛殺死情人後潛逃，多年來不敢外出工作，靠逃亡時結識的「老伴」工資生活。他被捕時已患有腦梗、高血壓等慢性疾病，需由救護車載回鶴崗市，現已被刑拘。

警方指，王男涉嫌在1999年12月份殺死女情人劉X，其後不知所終，就連他的家人亦找不到他。翌年12月2日，公安機關對王男進行網上通緝，王近日終被逮捕。

王男向警方交代，與情人劉女存在金錢糾紛，1999年12月某日，劉女到王男家中討要金錢，王男便將她騙到「貨倉」，不料劉女從後踢了王男兩腳，令他怒火中燒，拾起磚頭便打死劉女，之後用麻袋包裹屍體，藏於「貨倉」內，隨後收拾東西潛逃。

王男又稱，潛逃期間用假名結識朋友，並在哈爾濱市阿城區，經人介紹認識了現在的「老伴」，因不敢使用自己的真實姓名，他謊稱未曾落戶，二人沒有領證結婚。隨着年紀漸長，王男的身體病痛愈來愈多，百病纏身的他一直靠這位老伴接濟。目前，他的身體情況穩定。