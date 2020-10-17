內地開放預售兩款iPhone 12　旋即被搶購一空

蘋果公司iPhone 12系列周五（16日）在內地正式開放預售，旋即被搶購一空，網站在開賣瞬間一度未能訪問。對於日前有輿論表示新產品「缺乏新意，不買蘋果、只買國貨」，「蘋果今年就要倒閉」；有網民無奈戲稱，「愛國歸愛國，好用歸好用。」

系列首批兩個型號iPhone 12和iPhone 12 Pro在周五晚上8時開售，每款機型最多限購兩部，內地市民反應熱烈。據了解，有指20分鐘後仍未能打開網站，即使成功登入也無法付款。其在京東自營的旗艦店隨後已顯示無貨。

據官方網站顯示，iPhone 12預計最早10月23日送達部分地區，iPhone 12 Pro會在2至3星期內發貨。同系列另外兩款機型iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max，則需等到11月6日。

京東蘋果旗艦店在周四（15日）則已率先開放預約，首日預約量就超過100萬部。其中iPhone 12有超過82萬人預約，iPhone 12 Pro則有44萬人。至於iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini，則分別有24萬人及17萬人預約。