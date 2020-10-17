全國人大通過修改國旗法及國徽法　明年1月1日實施

十三屆全國人大常委會第22次會議周六（17日）在北京召開，會上表決通過關於修改《國旗法》、《國徽法》的決定，自明年1月1日開始實行。法例修訂後，將對禁止損害五星旗、國徽尊嚴的行為，例如不得倒掛或丟棄五星旗，違者將被警方拘留，甚至被追究刑事責任。

新修訂的《國旗法》及《國徽法》明確指出，不得倒掛、倒插或者以其他有損五星旗旗尊嚴的方式升掛等，不得隨意丟棄五星旗。新法另規定在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱五星旗、國徽的行為，將追究刑事責任。

新法亦增加五星旗和國徽適用場合，例如增加規定專門人民法院和專門人民檢察院、駐港澳有關機構應在工作日升掛五星旗和懸掛國徽。

會上另通過修訂《未成年人保護法》，新法共分為9章132條，條文較之前的72條增加多項內容，將於明年6月1日「兒童節」開始實施。新法首次對學生欺凌作出定義，明確規定學校在學生欺凌及校園性侵的防控與處置機制。

新法另加強家庭監護責任和未成年人網絡保護等方面，解決社會關注的涉未成年人侵害問題，包括監護人監護不利、學生欺凌、性侵害未成年人、未成年人沉迷網絡等問題。