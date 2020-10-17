美航母列根號駛近菲律賓　戰機南海掛彈演練

南海局勢持續緊張，根據周六（17日）拍攝的衞星圖片，美國海軍航空母艦列根號在菲律賓西北部對出的南海水域，並繼續向東航行，駛往台灣附近海域。

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台周六公布衞星圖片，顯示周五（16日）駛經中沙群島附近的列根號，繼續向東航行，現時在菲律賓西北部水域，接近該國領海。美軍太平洋艦隊周四（15日）表示，由列根號、第5艦載機聯隊、神盾巡洋艦安堤坦號、神盾驅逐艦海爾賽號及麥凱恩號組成的航空母艦打擊群，在南海執行海上安全行動，包括海上打擊演習。

根據美軍太平洋艦隊最新發放的照片，列根號在南海期間，F/A18E及F/A18F戰機彈射升空執行任務，可見它們搭載了空對空及空對地導彈，未知是否與海上打擊演習有關。此外，戰機與E2C空中預警機組成飛行編隊，飛越海爾賽號。

另外，列根號駛入南海前，上周五（9日）至周一（12日）在印度洋執行海上安全及穩定行動。美軍太平洋艦隊周六在社交網發放縮時影片，顯示列根號經馬六甲海峽由南海駛往印度洋東北部安達曼海，又提到列根號航空母艦打擊群今年在部署行動期間，已航行超過10萬公里，支援一個自由及開放的印太地區。