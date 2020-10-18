榻榻米木板下藏大量建築廢物　裝修公司稱非其所為

陝西西安市未央區王先生發現家中的「榻榻米」木板下，竟藏滿地板磚塊、水泥、木屑等建築廢料，遂向早年負責其家居裝修的工程公司反映，要求賠償，惟對方否認榻榻米是其負責的，聲稱「沒有證據證明榻榻米是我們公司做的」。

王先生5年前入住該房屋，今年9月打算重新裝修，當工人撬開榻榻米木板時竟發現內藏大量廢物，令他大為震驚，他認定這是當年裝修公司所為，於是影相拍片留下證據，並攜合約到裝修公司討要說法，惟對方稱榻榻米裝修項目與他們無關。王先生則希望對方賠禮道歉，及時清理垃圾，他亦擔心自己的身體受這些垃圾影響，計劃去做一次身體檢查。

涉事公司是「陝西上勝洋裝飾工程有限公司」，賀姓負責人表示，此前已向未央宮工商部門說明事件，上周五（16日）亦報了警，警方建議走司法程序。賀又稱，事件嚴重影響公司的聲譽，公司現時正在找相關合約和清單，以證清白，但尚未找到。他堅稱，王先生家的牆面、吊頂等是他公司裝修的，不過榻榻米不是。

賀又指，王先生前來公司協商時，「只拿合同，不拿裝修項目清單，沒有證據證明榻榻米是我們公司做的」。對此，王先生回應，他只留存了當年和裝修公司的合約，未保留裝修項目清單，但他確定榻榻米也是該公司負責裝修的。

王先生指出，他的房屋位於西安市未央區陽光台365小區，2015年1月，家人找「陝西上勝洋裝飾工程有限公司」裝修，項目包括地板、牆磚等，還有一個長3.4米、闊1.5米的榻榻米。當年5月，王先生驗收裝修成果後，約於9月入住。他出示的合約顯示，甲方為「相某」，王稱是其母親，乙方為「上勝洋裝飾公司」，蓋有該公司的紅章，並印有其法定代表人「賀某」的印章，合約日期為2015年1月11日。上周六（17日），內媒多次致電未央區市場監管局、未央宮工商所，均無人接聽。