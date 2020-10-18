湛江破跨省走私案拘24人　繳50噸燕窩

廣東湛江市公安局破獲一宗跨省走私案，拘捕24名疑犯，他們涉嫌走私約50噸燕窩，價值逾5億元人民幣（約5.8億港元）。目前，案件正在進一步偵辦中。

湛江市公安局上周六（17日）通報，去年7月，警方獲悉廉江良垌鎮有人非法加工、銷售境外走私燕窩謀利，遂介入調查。經查，2017年8月以來，劉X亮、陳X都、王X桂以親屬關係招攬親戚，構建數個家族式走私團夥，他們相互勾結，形成境外採購、口岸夾藏、邊境偷運、境內加工和銷售的完整走私鏈條，3年間在廣東地區走私燕窩約50噸，貨值逾5億元。

今年7月26日，湛江市警方聯合緝私部門，派員前赴湛江、廣州、深圳、潮州、福建福州等地開展拘捕行動，拘捕5個走私團夥共24人，現場查扣涉嫌走私燕窩約1100公斤，價值約1100萬元（約1300萬港元），以及一批書證、電子證據。

內媒指，走私燕窩多由不具備生產加工資質的人員加工包裝，食品衞生得不到保障。同時，由於走私燕窩不是通過正規渠道進口，無法追溯源頭，消費者一旦遇到質量問題根本無法維權。特別是在新冠疫情期間，走私燕窩未經海關檢驗檢疫，存在諸多安全隱患，可能對人體健康造成危害。