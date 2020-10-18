男子賣低價口罩騙逾30萬人民幣　警跨省追捕

湖北警方近日破獲一宗新冠疫情詐騙案，跨省拘捕男疑犯朱X鳳，他涉嫌在過去半個月內以賣低價口罩為幌子實施詐騙逾30萬元（人民幣，下同，約33萬港元）。目前，他因涉嫌詐騙被刑拘，警方正跟進調查。

湖北陳先生是本案3名受害者之一。今年10月2日，朱X鳳向陳先生稱有口罩要出售，雙方在網上談好收購價錢，朱便叫陳到仙桃工業園看貨，然後付款後便可提貨，但不要再問價。

陳先生到了仙桃工業園一廠家看貨，確定廠家有200萬個口罩出售。陳信以為真，便透過網上轉帳予朱12萬元（約12萬港元），隨即要求廠家發貨，惟廠家稱未收到貨款，拒絕發貨。陳覺得奇怪，與廠家相談得知，朱的報價比廠價還要低，陳於是要求朱退款，朱拒絕，陳報警。

朱X鳳交代，自己看準口罩生產商急於出貨、銷售商四處收貨的心理，便在網絡口罩銷售交流平台尋找目標，然後添加為好友私聊。他一邊聯繫廠家，談好購買價格，獲取地址和聯繫方式；一邊聯繫銷售商，談好銷售價格，以現場驗貨贏得信任，繼而收取買方貨款，詐騙得手。他利用此方法，還騙了另外2名受害人共逾18萬元（約21萬港元）。

10月15日，湖北省警方前往浙江安吉縣，在當地警方協助下，在一個酒吧內拘捕朱X鳳。