3城管圍毆商販惹眾怒　官方：非正式編制已解僱

江蘇南京市江北新區有3名城管，上周六（17日）當街圍毆一名男商販，多名民眾上前制止，事發影片在網上瘋傳，不少網民對城管行為感到憤怒。官方當日緊急通報，毆人的城管是「協管人員」，亦即臨時工、非正式編制的城管，目前3人已被解僱，並已被拘留及罰款。

網傳影片所見，3名身穿制服的城管圍毆一名男子，該男當地已倒地，3名城管情緒激動，對他拳打腳踢，男子全程不敢反抗，一度試圖逃跑，卻被人追上繼續打，他只能手臂遮掩頭部防守。圍觀群眾紛紛上前勸阻，質問城管為何打人。

沿江街道辦事處通報，上周六上午10時15分，3名協管員發現一個流動攤檔主佔道經營，遂上前勸阻，不料該攤主突然用電子秤敲打其中一名協管員頭部，導致後者情緒失控，隨即產生肢體衝突。事後3人已被解僱，涉及治安情況交由公安部門處置。

之後，南京市江北迎區管理委員會通報，3名打人的城管陳某某、魏某、魏某某，均被處以行拘13日、罰款600元人民幣（約660港元）。至於被圍毆的攤主則被批評教育。

不少人批評，「全國用人單位都在玩臨時編制和外包服務，一出事就不算事，反正不是本部人」、「嚴重偏袒打人者，這處理結果是想息事寧人」、「城管是全世界獨一無二的風景」；不過，亦有人認為，「攤主用電子秤打人也不對，怎麼只是批評教育」。