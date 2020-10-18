深圳27歲女中毒亡　警方一度不予立案

深圳27歲女子張娟，今年7月在同居男子林某的另一住處身亡。司法鑑定報告顯示，死者血液中檢出敵芬尼朵（俗稱暈浪丸），且有乙醇成分。家屬事後提出質疑，要求立案偵查，市公安局坪山分局審查後，卻認為「沒有犯罪事實」不予立案。坪山派出所工作人員上周四（15日）稱，警方正調查偵辦，具體情況不便透露。

張父今年7月12日接獲警方通知，女兒在坪山一小區室內身亡，地點為她同居的男子林某家中，報案人為林某弟弟。他翌日到殯儀館認屍，發現女兒嘴唇發黑且有血漬，胸、頸部有明顯傷痕。警方當時稱死因為猝死，他經派出所同意後，自行找指定鑑定中心為張娟驗屍，最終證實為服用敵芬尼朵中毒致死。

張父表示，女兒未試過暈車浪，不清楚她為何服用敵芬尼朵，且女兒對酒精過敏，其自身及身邊好友都知道。張娟出事前曾與家人失聯半個月，張父隨後才發現女兒手機內所有親屬的聯繫都被封鎖，且多個銀行帳戶結餘為零。

資料顯示，敵芬尼朵中毒的主要症狀有口乾、煩躁、幻覺妄想、頭痛和暫時性的低血壓，高劑量時會出現先抑制中樞神經系統，後興奮繼而再次抑制的表現。中毒患者常因呼吸中樞的抑制、低血壓休克或心律失常，導致呼吸循環功能衰竭而死亡。