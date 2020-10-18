華駐日大使冀協調解決釣魚島爭議　沒考慮訴諸國際法院

中國駐日本大使孔鉉佑上周五（16日）接受日本富士電視台專訪時表示，目前中日正全力抗擊新冠疫情，待疫情告一段落，雙方會就中國領導人訪日進行溝通協調。針對中日在釣魚島的主權爭議，孔鉉佑認為兩國可透過對話協商尋求妥善解決，中方沒考慮將有關問題訴諸國際法院。

談到中國在南海、釣魚島等問題上的行為令東盟和日本等周邊國家擔憂時，孔鉉佑表示有關問題全是誤解，強調擴張從來都不是中國的政策選項，中國將繼續與包括日本在內的各國，共同探討開展更高水平互利合作。

他指出，中日雙方在釣魚島問題上立場不同，但最重要是雙方要從大局出發看待和處理矛盾分歧，防止局勢激化。他表示，釣魚島問題事關領土主權，牽動中日兩國國民感情，十分複雜敏感。雙方應通過外交等渠道，以靜悄悄的方式開展溝通，找出雙方都能接受的解決辦法。

被問中方如何看待剛上任的日本首相菅義偉的對華政策，孔鉉佑表示，兩國領導人過去多次會晤，並達成一系列重要共識，包括構建契合新時代要求的中日關係。中方希望日本新一屆政府繼續秉持積極務實的對華政策，與中方一同推動兩國關係取得新的改善發展。

面對目前美國對華打壓，孔鉉佑稱，中美之間的差異今後仍將長期存在，雙方應回到中美關係的初心和原點，再次思考應如何相互尊重、平等相待，通過開展建設性對話合作，推動中美構建更穩定的關係。對一旦中美發生衝突，中方希望日本發揮怎樣的作用，孔鉉佑稱，中方希望讓日本民眾了解中美立場，進而對此有更全面客觀的認知。

孔鉉佑亦談及兩岸關係，他指出陸方始終把堅持「九二共識」作為與台灣當局和各黨派開展交往的基礎前提，否定「九二共識」意味自行關閉與大陸交往和對話的大門。