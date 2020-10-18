廣告內容涉損害國家尊嚴及洩密　光明乳業遭罰款

內地三大乳製品企業之一的光明乳業，近日被指發布的廣告損害國家尊嚴或利益，並洩露國家秘密，遭上海市市場監督管理局罰款30萬元人民幣（約35萬港元），責令停止發布有關廣告。

據國家企業信用信息公示系統日前更新處罰信息顯示，光明乳業因違反第九條第（四）項規定遭行政處罰，而處罰的決定日期為9月27日。由於處罰信息未交代涉事廣告的內容以及違反規定的詳情，不少網民對廣告能洩露國家機密紛紛感到好奇。

網上傳出，光明乳業之所以被罰，與該公司新推出的廣告字眼「請給我光明」有關。但其後有人在網上闢謠稱，真正原因是該公司於2018年6月至2020年4月期間，在網站發布的宣傳片中出現的中國地圖，未完整顯示中國領土。

據公開資料顯示，光明乳業前身為上海可的牛奶公司，1996年成立，其控股股東為光明食品（集團）有限公司，最終控制人是上海市國資委。光明乳業與伊利、蒙牛曾並稱「乳業三雄」，但近年光明乳業的業績堪憂，其市場份額被其餘兩家公司拋離。即使光明乳業企業加強廣告投放以挽回業績和品牌形象，公司業績仍未見起色。