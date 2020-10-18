傳解放軍東南地區部署東風17　台國防部：充分掌握

東風17是中國第一款擁有高超音速滑翔體的中程彈道導彈。

台海軍事局勢緊張之際，有媒體周日（18日）報道，解放軍正在東南地區部署東風17高超音速導彈，暗示是針對台灣。台灣的國防部同日回應稱，對於解放軍的兵力部署與軍事動態，台軍透過聯合情監偵，均有充分掌握，並適當應對。

媒體引述北京軍方消息人士稱，解放軍正在升級東南地區的導彈基地，以最先進的東風17高超音速導彈，取代沿用數十年的舊式東風11和東風15。該消息人士更稱，由於東風17的射程較遠，更能準確地擊中目標。

報道又引述加拿大軍事雜誌《漢和防務評論》總編輯平可夫稱，衞星圖片顯示，解放軍在福建和廣東的海軍陸戰隊及火箭軍基地規模近年已擴充一倍，顯示解放軍正加強對台灣的作戰準備。他又指，位於廣東省普寧的一處基地主要是負責攻打台灣南部，而該處近期部署了一款新型導彈，不過未透露是哪種導彈。

據了解，東風17在去年十一閱兵儀式當中首次亮相，該款高超音速導彈是中國第一款擁有高超音速滑翔體的中程彈道導彈，射程最遠達2500公里，具備投放常規武器與核武的能力。