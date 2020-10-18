中印料下周舉行第8輪軍長級會談　確診印兵意外身亡

中印邊境局勢緊張持續，兩軍正準備在拉達克地區實際控制線（LAC）的冬季部署，解放軍緊急訂製一批防寒裝備。印媒周日（18日）引述消息指，中印預料於下周舉行第8輪軍長級會談。另外，印軍6名士兵近日在拉達克地區附近執行任務時意外喪命，其中一人確診新冠肺炎。

《印度時報》報道，印度士兵侯賽因（Shakir Hussain）與5名同袍在拉達克地區附近駕車執行任務時，遇上山泥傾瀉，車輛翻倒眾人當場死亡，暫未知他們乘車前往何處。由於侯賽因確診新冠肺炎，軍方通知家屬其遺體不會被立即送回位於泰倫加納邦卡哈茲納格爾鎮的家中。其妻子請求當地首長出面，要求軍方歸還遺體；又指丈夫上周四（15日）曾致電家人，稱或於兩周後回家。

印媒引述該國高級官員的消息指，中印雙方並不急於達成解決方案，但決定在軍方指揮官及外交層面上，持續保持溝通渠道開放。消息指，中印預料於下周舉行第8輪軍長級會談，討論兩軍脫離接觸事宜，並避免在局勢緊張的地區，因意外或個別指揮官的侵略行為而導致局勢急轉直下。印度官員指出，如果印方把部隊從班公湖撤退到20公里外的馬爾斯米克拉公路或強拉山口，最壞情況是沒法回到爭議地區，因為明年4月前這些路段都會被大雪覆蓋。

近日中國中央軍委後勤保障部牽頭，西部戰區組織，聯勤保障部隊聯合國家登山隊和極地研究中心的服裝供應商，為高原邊防部隊緊急研發及生產一批新型防寒被裝，包括單人睡袋、多用途雪地偽裝服、防寒靴等，為部隊官兵度身訂製。裝備將於近日陸續發送到前線官兵手中，保護他們在極寒條件下完成各項訓練執勤任務。