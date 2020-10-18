丹麥曲奇糾紛案二審　皇冠敗訴需賠藍罐200萬人民幣

皇冠丹麥曲奇（下稱「皇冠」）及丹麥藍罐曲奇（下稱「藍罐」）近年糾紛不斷，內地裁判文書網近日公布案件二審裁決結果。北京知識產權法院認為，皇冠的國內經銷商對其產品產地和質量的廣告，涉及虛假宣傳和不正當競爭行為，法院駁回其上訴。皇冠需向藍罐賠償200萬元（人民幣，下同，約235萬港元）及支付訟費4萬元（約4.7萬港元）。

判決書顯示，丹麥藍罐曲奇在2015年起訴皇冠曲奇的國內經銷商尤益嘉以及銷售方，指控皇冠產品正面圖案及包裝設計涉嫌抄襲，同時皇冠對其產地、製作成分進行虛假宣傳。藍罐要求兩被告立即停止使用藍罐特有包裝，並要求他們賠償經濟損失1000萬元（約1172萬港元）。

法院一審判決時，要求皇冠停止宣傳其產品的生產地為丹麥、禁止在廣告使用歐洲宮廷聚會圖片和停用「皇家」、「丹麥皇室御用」等宣傳字眼，更需賠償藍罐的經濟損失。皇冠其後就案件提出上訴，惟法院在二審仍判其敗訴，維持一審裁決。

另一方面，去年皇冠亦指控藍罐的歷史、產地及皇室御用稱號存在虛假宣傳，並對其提起訴訟，索賠3000萬元（約3520萬港元），目前案件正在審理中。