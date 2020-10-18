動物園飼養員被熊群攻擊　慘遭分屍吞食

內地網絡流傳，上海野生動物園在上周六（17日）發生致命事故。一名飼養員在眾多遊客面前，遭群熊撕咬死亡。動物園在周日（18日）下午證實事件，指政府相關部門已介入調查。目前，該園猛獸區已暫停開放。

目擊者指，在上周六於動物園乘坐觀光車時，看到一名飼養員在施工中的猛獸區內，被熊群攻擊，更被不斷拉扯，其後被拖走分屍食用。施工人員曾嘗試驅散熊群不果，只能躲避到車內。事後，現場只遺下死者的衣服及鞋子。警察其後才趕到現場。

從網傳照片可見，當時觀光車上有大量遊客目睹事故，包括多名小童。目擊者形容，慘劇發生後，心情久久不能平伏，感嘆動物野性難馴。該園事後張貼告示，指園內猛獸區發生安全事故，需處理善後工作，故此園區暫停開放，並為未入園的遊客提供退票退款。更有人指園方應把涉事熊群人道毀滅。

至周日，園方才發公告證實一名工作人員，在實施作業時遭熊攻擊，不幸死亡。公告稱，園方對事件極為痛心，並對死者家屬表示深切慰問。該園目前正配合有關部門進行調查，並成立專項工作小組，加強各方面安全管理，做好事件處置和各項善後工作。

事件曝光後，網民紛紛表示震驚。有網民認為園方應把涉事熊群「人道毀滅」，也有網民認為園方需要檢視現行防護機制，保障園內工作人員的性命安全。