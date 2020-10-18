新冠肺炎︰張文宏料疫苗明年上市　非必要無需提前接種

2020世界青年科學家峰會周日（18日）在浙江溫州市開幕，上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏在下午舉行的大健康論壇上，就新冠肺炎疫情問題接受媒體採訪。他指出，近期國際疫情持續蔓延，證明新冠病毒獲得非常強的生存能力，公眾應學會如何與病毒共存；又預料新冠疫苗明年上半年起上市，市民如非計劃出國，無需接受應急接種。

張文宏指出，新冠病毒已成為一種常駐病毒，如同流感病毒一樣，公眾應學會如何與病毒共存，只有真正控制疫情，才能讓生活回歸正常。他又認為，雖然海外近期出現二次感染死亡病例，惟全球疫情趨近4000萬宗，如只出現9至10宗二次感染病例，「就不是非常重要的現象」，但如果將來出現愈來愈多二次感染病例，則要重新評估「感染以後的免疫會持續多久」這個問題，目前考慮二次感染問題是「為時過早」。

他又指出，從目前得到的資訊而言，青島市近期出現的病例源於境外輸入病人在醫院引發的院內感染。目前，中國尚未出現院內感染的病例繼續傳播至社區的情況，只要把疫情控制在局限範圍內，市民則無需過份擔憂。在下一步，中國如何控制海外輸入疫情是「至關重要」，惟因國外整體疫情比較嚴重，很難保證全國範圍100%能控制住。

張文宏預計至今年年底，中國多款疫苗數據將公布，並申請上市。屆時，國產疫苗的安全性數據、有效性數據便一目了然，至下一階段則是讓國內重點人群首先接種。他指出，雖然目前在浙江部分地區已開始接種新冠疫苗，但屬於應急接種，如近期沒計劃出國，無需應急接種，可以待三期試驗結束後，疫苗正式上市才接種。