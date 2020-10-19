家用美容儀重金屬釋放量超標　專家︰易造成過敏或燙傷

近年瘦臉儀等家用美容儀大受歡迎，各種儀器宣稱可解決各種皮膚衰老等問題，吸引大批愛美女士們購買。惟廣東深圳消委會近日研究10款在網購平台銷量好的家用美容儀，發現6種儀器重金屬「鎳」釋放量超出歐盟標準近150倍。另有專家擔憂，部分劣質儀器會造成過敏、低溫燙傷或美容效果不佳等情況。

家用美容儀可方便愛美人士在家美容或省錢的需求，近兩年成為關注度高的網紅產品，網購平台銷量激增。相關儀器種類繁多，包括微電流、電離子、射頻電波、LED等各種類型，宣稱「提拉瘦臉」、「淡化皺紋」、「抗衰逆齡法寶」等。有社交平台顯示，家用美容儀的消費體驗筆記累計25萬條，另有上萬人收藏產品網頁。

惟有大批消費者購買後未能堅持使用或認為沒有美容效果。有網民在網購平台討論區中留言，指實際使用效果與商家宣傳不符，「用後一點效果也沒有」、「還不如用手按摩」。更有消費者表示，用後出現過敏症狀，或使用儀器時漏電等。

深圳消委會近日測試10款家用美容儀，發現鎳釋放量超標，長期接觸可能存在健康安全風險，甚至引起過敏。其中2款儀器用戶使用時可能存在低溫燙傷的風險。國家日用電器檢驗中心工程部副部長黃凱傑表示，該款儀器企業普遍會設置感溫裝置，但感溫裝置設置不合理或裝置溫度值設置過高，出現46℃以上很容易造成低溫燙傷。

除了安全性外，不少用戶在試用美容儀時發現美容效果不明顯，對產品宣稱的提拉、清潔和導入效果未能滿意。其中有5款電離子型美容儀的二次清潔卸妝效果不明顯，有用戶表示，卸妝效果不如日常人手卸妝，補水效果不如敷面膜5分鐘，「沒有廣告宣傳的效果」。

有專家表示，目前家用美容儀不屬於醫療器械管理範疇，無硬性規定進行臨床驗證，相關部門也沒有推出行業標準，遂有企業為增加銷量誇大宣傳效果，甚至炒作。深圳市品質消費研究員封梅呼籲，在國家強制性標準實施前，相關企業需保持產品質量。