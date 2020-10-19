人口老化加劇　北京每2.3名勞動人口養1老人

內地面臨人口老化問題。北京市老齡辦、北京市老齡協會周日（18日）發布「北京市老齡事業發展報告（2019）」顯示，北京長者撫養率為44.3%，意味着北京市每2.3名勞動人口撫養1名退休長者。

根據報告，北京長者人口基數、增長快，2015年至2019年，60歲及以上常住人口從340.5萬人上升至371.3萬人，佔常住總人口比例上升至17.2%；北京戶籍長者人口亦從313.3萬人上升到367.7萬人，佔戶籍總人口比例上升至26.3%。

此外，隨着醫療條件不斷提高，百歲長者數量亦進一步上升。報告顯示，截至2019年底，北京市80歲及以上戶籍長者人口63.1萬，比2018年增加4.7萬人；百歲長者共計1046人。北京人去年平均期望壽命為82.31歲。

撫養系數是指非勞動年齡人口與勞動年齡人口之比，通常用百分比表示，用以表明每100名勞動年齡人口要負擔多少名老年人，是從經濟角度反映人口老化社會後果的指標之一。不少年輕網民表示，「撫養老人的經濟壓力太大」、「是在鼓勵生二胎嗎」、「北京都2.3對一個了，其他城市根本不敢想像」。