失魂漢開車遺下幼女竟怒踢發洩　網民轟枉為人父

內地一名大懵父親近日駕駛電動單車載同年幼女兒在街上行駛，竟讓女兒掉落在路上卻懵然不知，其後在其他駕駛者提醒下，才發現遺落女兒，但他不僅未有安撫女兒，還將她踢飛在地。事件經網上曝光，不少網民均怒斥該男子「枉為人父」。

事件發生於上周五（16日）。從網上顯示的一段行車紀錄儀畫面所見，該名父親當時開車載着女兒在紅綠燈前等候。當電動單車起步一刻，疑因加速太快導致坐在後座的女兒整個翻跌在地上，惟父親未有及時發現，並繼續行車。

女童之後迅速站起來，並無視四圍情況追趕父親的電動單車，幸好當時尾隨的一輛私家車緊跟在女童身後護航，而街上亦非十分繁忙，才未發生意外。最後女童的父親在尾隨私家車不斷響按的情況下，終察覺自己遺下女兒，於是將車停在路旁，女兒這時亦緩緩走向父親。誰知令人震驚的一幕在這時出現，該名父親二話不說，突然起腳將女兒橫掃在地上。

網民看到均大表憤慨，並怒斥該名莽父「這就是虐待」、「這算甚麼家長」，更有人對女童表示「心痛」，又稱「估計平時孩子沒少挨打」。內媒其後引述警方消息，事發於湖北宜昌大連路南玻路口。警方雖無法聯絡涉事家長，卻找到拍攝到畫面的司機。據指該名家長當時誤以為女兒擅自下車過路，因擔心她危險，一時情急做出魯莽之舉。