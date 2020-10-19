新冠肺炎：內地增13宗輸入確診　廣州近15萬人自願檢測

內地周一（19日）公布新增13宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。廣東省廣州市花都區無症狀感染者王某的基因測序溯源分析經已完成，證實受隔離酒店的輸入病例感染。截至周日（18日）上午7時，廣州市已完成近15萬人自願病毒核酸檢測。

過去一日，上海、廣東、天津、陝西和山西均出現境外輸入確診病例。其中上海5名境外輸入個案，2名中國分別由波斯尼亞和哥倫比亞返回後確診，其餘3人分別為俄羅斯、法國和斯洛文尼亞籍，並由當地前往上海後確診。全國至今共85,685宗確診病，當中4634人病亡。

據廣東省衞健委周日通報，疾控部門已完成花都區無症狀感染者王某的基因測序溯源分析，從進化關係看，與王某工作的隔離酒店發現的境外輸入病例病毒基因序列高度同源，結果與之前流行病學調查結果完全吻合。廣州市上周六（17日）已完成重點區域人士排查後，對毗鄰地區實施自願檢測，結果均無感染；花都區無症狀感染者王某活動軌迹涉及的區域外環境檢測結果也無感染。此外，集中隔離的密接接觸者目前身體狀況良好，續接受醫學觀察。