中國經濟：第三季經濟增長4.9%　低過預期

國家統計局公布，第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，預期升5.5%，前值升3.2%；按季增長2.7%，預期升3.3%，前值升11.5%。至於首三季GDP按年增長0.7%，符合預期，前值跌1.6%。

統計局表示，首三季面對新冠肺炎疫情巨大衝擊和複雜嚴峻的國內外環境，在各地區各部門科學統籌疫情防控和經濟社會發展，有力有效推動生產生活秩序恢復，首三季經濟增速由負轉正，供需關係逐步改善，市場活力動力增強，就業民生較好保障，國民經濟延續穩定恢復態勢，社會大局保持穩定。但也要看到，國際環境仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較多；國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍處在恢復進程中，持續復甦向好基礎仍需鞏固。

● 規模以上工業增加值按季上升

此外，首三季全國規模以上工業增加值按年增長1.2%，預期升1%，前值升0.4%，而上半年為下降1.3%。其中，第三季按年增長5.8%，比第二季加快1.4個百分點。9月份，規模以上工業增加值按年增長6.9%，增速比8月份加快1.3個百分點，連續6個月增長，預期升5.8%；按月增長1.18%。

● 社會消費品零售額季度增速年內首次轉正

首三季社會消費品零售總額273,324億元人民幣(下同)，按年下降7.2%，預期跌7.4%，前值跌8.6%；其中第三季增長0.9%，季度增速年內首次轉正。9月份，社會消費品零售總額35,295億元，按年增長3.3%，連續兩個月增長，預期升1.6%，前值升0.5%。

城鎮消費品零售額首三季為236,843億元，下降7.3%；鄉村消費品零售額36,481億元，下降6.7%。按消費類型分，餐飲收入25,226億元，下降23.9%；商品零售248,098億元，下降5.1%。消費升級類商品銷售較快增長，通訊器材類、體育娛樂用品類及化妝品類商品零售額分別增長7.2、6.8及4.5%。

首三季全國網上零售額80,065億元，按年增長9.7%，增速比上半年加快2.4個百分點。其中，實物商品網上零售額66,477億元，增長15.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.3%。

● 固定投資首三季增速年內首次轉正

全國固定資產投資(不含農戶)首三季錄得436,530億元，按年增長0.8%，增速年內首次由負轉正，預期升0.9%，前值跌0.3%，而上半年為下降3.1%。分領域看，基礎設施投資增長0.2%，增速年內首次由負轉正，上半年為下降2.7%；製造業投資下降6.5%，降幅比上半年收窄5.2個百分點；房地產開發投資增長5.6%，預期升5.2%，前值升4.6%。至於9月份固定資產投資(不含農戶)按月增長3.37%。

● 9月全國城鎮調查失業率5.4%

另外，首三季全國城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務的99.8%。9月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，預期為5.5%，前值為5.6%；其中25至59歲人口調查失業率為4.8%，低於全國城鎮調查失業率0.6個百分點，與8月份持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，比8月份下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為46.8小時。第三季末，農村外出務工勞動力總量17,952萬人，比上年同期減少384萬人，按年下降2.1%。

至於首三季全國居民人均可支配收入23,781元，按年名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%，年內首次轉正，上半年為下降1.3%。全國居民人均可支配收入中位數20,512元，按年名義增長3.2%。首三季全國居民人均消費支出14,923元，按年名義下降3.5%，扣除價格因素，實際下降6.6%。

而首三季農業(種植業)增加值按年增長3.8%，增速與上半年持平；其中，第三季增長3.9%。全國夏糧早稻產量合計17,010萬噸，按年增加224萬噸。秋糧播種面積穩中有增，主要秋糧作物總體長勢較好，秋糧生產有望再獲豐收。糧食種植結構持續優化，優質稻穀與大豆播種面積進一步擴大。

首三季牛奶產量按年增長8.1%，禽蛋產量增長5.1%；豬牛羊禽肉產量下降4.7%，降幅比上半年收窄6.1個百分點，其中禽肉產量增長6.5%，牛肉、羊肉及豬肉產量分別下降1.7、1.8及10.8%，降幅分別比上半年收窄1.7、0.7及8.3個百分點。生豬生產逐步恢復。第三季末，生豬存欄37,039萬頭，按年增長20.7%；其中，能繁殖母豬存欄3,822萬頭，增長28%。

能源方面，9月份生產原油1,610萬噸，按年增長2.4%；生產原煤3.3億噸，下降0.9%；生產天然氣146億立方米，增長7.6%；發電量6,315億千瓦時，增長5.3%。

1至9月份生產原油14,625萬噸，按年增長1.7%；生產原煤27.9億噸，下降0.1%；生產天然氣1,371億立方米，增長8.7%；發電量54,086億千瓦時，增長0.9%。

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