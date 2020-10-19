內地發表心理健康藍皮書　手機成癮處中等水平

北京市社會心理服務促進中心、中國社會心理學會與北京市社會心理工作聯合會，周日（18日）共同發布《北京社會心態藍皮書（2019-2020）》，顯示北京市民的手機成癮處於中等水平，男性的手機成癮程度高於女性。

藍皮書重點調查北京市常住居民的心理健康、手機成癮現狀以及老年群體的抑鬱和孤獨感現狀，受訪年齡由18至70歲。結果顯示受訪者的心理健康得分為96.61（總分160分，中值80分），這表明受訪者的心理健康狀況較好。51歲及以上受訪者的心理健康水平最低，為94.36分，41至50歲受訪者的心理健康水平最高，有101.66分。

研究顯示，受訪者的手機成癮平均分為3.08，接近中值3，當中男性的手機成癮程度高於女性，農村受訪者的手機成癮程度高於城市居民。從教育程度和收入水平來看，中專或職高文化程度的受訪者手機成癮程度最高，達70.67分。

值得關注的是，老年人心理健康狀況不容樂觀。調查發現，老年受訪者的抑鬱率約為40.3%，孤獨感處於中等偏上水平。專家表示，社會需要更加關注老年人的心理健康狀況，使他們真正老有所依。