坐14年冤獄獲賠332萬人民幣　男子不放棄追責

山東省臨沂市男子張志超遭刑訊逼供，蒙冤入獄14年後獲釋。他其後向法院申請國家賠償，經協商為332萬元（人民幣，下同，約389萬港元）。其代表律師表示，有關賠償將於周二（20日）領取。張志超表示，仍希望追究當年辦案人的責任。

張志超案的代理律師、北京市大禹律師事務所主任律師李遜周一（19日）表示，張志超所獲得的賠償，包括他被羈押5449天的人身自由賠償金約189萬元（約389萬港元），精神損害賠償142萬元（約167萬港元），以及當年張志超被判刑時，法院從其家裏劃扣的5500元（約6400港元）。今年6月1日，張志超向山東省臨沂市中級人民法院正式提出789萬多元（約925萬港元）的國賠申請。

張志超接受訪問時表示，最終獲得的國賠金額是他與法院經多次協商的結果。至於拿到賠償後會如何使用，張志超表示會將錢交給母親，部分用作償還這些年來家中為自己申訴欠下的債務。張志超又稱，重獲自由近大半年來，他報名參加會計班、吉他班，又拿到駕駛執照，希望學會一門技術，從而在社會立足。