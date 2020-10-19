台鐵普悠瑪翻車事故調查報告　提50項問題促改善

台鐵普悠瑪號列車2018年10月在宜蘭翻車事故，釀成18死、291人傷。台灣的運輸安全調查委員會（下稱運安會）去年展開調查，周一（19日）公布最終調查報告，顯示事故直接肇因包括司機操作、調度員及檢查員協助等50項因素，報告亦針對組織管理提出27項改善建議。

運安會指出，這次翻車事件根源因素，是台鐵局未能提供完整手冊及程序予司機、檢查員及調度員作為依循；且未能給予司機、檢查員完整訓練、考驗及獨立檢定制度，致第一線執勤人員對列車系統及操作不熟悉。

台鐵局因未落實已訂定規範管理，導致列車自動保護（ATP）系統有被違規隔離及列車有超速行為；台鐵局以營運為由刪減列車零件更換項目及延遲維修時程，導致列車主風泵發生強制停機及性能不佳仍投入營運等情況。

報告針對交通部、台鐵局、鐵道局及普悠瑪列車供應商日商住友商事株式會社，提出多項改善建議，後續運安會將依運輸事故調查法協助行政院進行相關改善建議追蹤列管。

台灣的行政院於2018年底曾公布調查報告，指事故是由多種因素造成，包括主風泵異常、司機為排除列車異常未依規定進入彎道前減速、ATP系統被隔離，且列車ATP遠端監視功能未連線等。運安會針對行政院調查報告進行補強調查，指出事故司機一直以為ATP系列出現故障，但事實上系統是被關閉，翻車前1秒司機曾想減速，但已來不及。