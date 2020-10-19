成都大學黨委書記毛洪濤死控校長　市教育局局長接任

四川成都大學黨委書記毛洪濤，上周四（15日）在社交網站發布「遺書」控訴校長王清遠後離奇溺亡。成都大學周一（19日）召開幹部大會，宣布由市委教育工委書記、市教育局黨組書記、局長劉強任該大學黨委書記。

毛洪濤的遺體告別儀式周日（18日）於成都北郊殯儀館舉行，惟王清遠未有到場，大學亦未有公布有關事件的調查結果及處理事宜。有學生懷緬毛洪濤，希望能還他清白。

公開資料顯示，劉強1985年進入成都科技大學水利系學習，畢業後留校任輔導員，1993年任成都科技大學校團委書記、黨委學生工作部副部長。1994年，原四川大學與成都科技大學合併，劉強任四川大學校團委副書記、黨支部書記。1999年，劉強調至成都市委辦公廳工作，歷任成都市委目標管理督查辦公室機關處副處長、成都市委辦公廳行政處處長等職，2005年任成都市委辦公廳副主任。

2011年，劉強調任成都市溫江區委副書記，2年後，於2013年出任成都市旅遊局局長，2015年任成都市統計局局長。2017年，劉強任成都市委教育工委書記、成都市教育局黨組書記、局長。