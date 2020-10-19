揭華利用學術機構獲取敏感技術　學者遭校方調查

新西蘭中國問題學者布瑞蒂（Anne-Marie Brady）今年7月發表論文，揭露中國利用新西蘭學術機構獲取可作軍事用途的敏感技術，但有關論文刊登後遭到其任教的大學打壓。布瑞蒂的代表律師憂慮當事人會失去教職。

澳媒周日（18日）報道，坎特伯雷大學政治學及國際關係學系教授、美國智庫「威爾遜國際學者中心」研究員布瑞蒂，7月在學術期刊《澳洲外交事務》發表題為「黨的信仰─中國間諜的手法，以及抵抗的方式」的論文，同月下旬又發表名為「一手執筆，一手舉槍：中國在新西蘭利用民間管道達成軍事目的」的聯名研究報告。

兩篇論文提到中國有多間企業和大學，曾經利用與新西蘭學術機構建立的關係，進而取得敏感技術，而有關技術可以用於發展軍事科技。論文亦一致指出，中共透過軍事和民間機構合併的做法，壯大國防產業部門以提升技術。

論文刊登後，布瑞蒂目前受到大學內部紀律調查，其律師弗蘭克斯（Stephen Franks）批評校方因為不喜歡布瑞蒂的研究成果，就將她送往紀律調查。坎特伯雷大學表示，涉事論文的事實有誤、推論有誤導性，重申學術自由要在符合道德準則和法律規範下行使。