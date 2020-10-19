內地今年28名高校領導受查　7成屬校長黨委書記

內地大專院校腐敗問題嚴重，今年以來，中紀委共通報28名高校廳局級領導被查處，其中高校黨委書記、校長、院長佔7成。

今年公開通報的第一宗高校領導被查處是1月8日，中國傳媒大學前黨委常委、副校長蔡翔被開除黨籍、開除公職。而最近被查的，則是10月13日的北方工業大學黨委副書記、校長丁輝。梳理通報的案例，截至目前，今年共有17名高校領導接受紀律審查和監察調查，其中6名為黨委書記，7名為校長或院長）；共有11名高校領導被雙開或開除黨籍（被查時已退休），其中3人為黨委書記，4名為校長或院長。

涉案高校除中國傳媒大學和廣州民航職業技術學院，分別是教育部和交通運輸部的部屬院校外，其餘均為省管高校，涉及上海、廣西、黑龍江、廣東、雲南、吉林、山東、安徽、內蒙古、北京、四川等10多個地區。以地區分布來看，雲南省紀委監委共對4人展開審查、調查最多；「雙開」或開除黨籍，則以內蒙古自治區的4人最多。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水認為，高校腐敗多集中在基建後勤、選人用人、招生考試、科研經費、校辦企業等領域。這些領域與社會關係比較密切，資源和權力都比較集中。北京科技大學廉政研究中心主任宋偉亦認為，加強對高校「一把手」的監督制約刻不容緩。