解放軍高原部隊展示新裝備　加強對印度作戰準備

中印邊境局勢持續緊張，中國官方近日再公開解放軍西藏軍區合成旅，在海拔4600多米的喜馬拉雅山脈進行實彈射擊演習的畫面，當中出現新型PLC161型122毫米車載炮，以及新型紅箭10輪式發射車的畫面。而印度媒體報道，印度兩支邊防部隊近日剛換帥，新帥要求部隊做好戰鬥的準備。

從畫面所見，兩款發射車的駕駛艙外形一致，均為雙排駕駛艙的4x4越野卡車底盤，據指是改裝自一款國產的MV3戰術卡車的6x6車型，採用柴油引擎，擁有良好的高海拔、低溫工作性能，可在零下41°C 的環境下啟動。該輪式底盤可直接於公路快速行駛，集可靠、修理方便和低耗油量等特點。

報道指，PLC161型車載炮和新型紅箭10輪式發射車同樣採用MV3底盤，有助西藏軍區簡化後勤，增加機動性，增強精確打擊能力，有助高原對印作戰而準備。

另印度防長辛格（Harinder Singh）在本月中舉行的中印第7輪軍長級談判中，最後一次以印度陸軍第14兵團司令的身份出席。印媒報道，梅農（PGK Menon）中將在上周二（13日），已正式接替辛格出任該兵團司令。他接任時告誡該部隊，應時刻準備應對「任何國家安全威脅」。報道引述印度國防部發言人稱，梅農在軍中擔任過很多重要的指揮和參謀職務，曾是印軍錫克教團的團長，早前一直在新德里任徵兵總監。

報道又指，庫馬爾中將（Suchindra Kumar）亦已接替古普塔中將（Harsha Gupta），成為印度陸軍第16軍團新任指揮官。他上任時敦促該部隊的各級人員保持戰鬥準備，以挫敗「印度敵人和敵對勢力的邪惡企圖」。第16軍團是印軍在比爾本賈爾（Pir Panjal）山脈以南地區部署的第一道防線，主要負責在邊境實控線地區與巴基斯坦軍隊進行對峙。