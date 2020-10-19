新冠肺炎：台灣增5宗境外輸入　分別來自4國

台灣的中央流行疫情指揮中心周一（19日）召開記者會，指當地新增5宗新冠肺炎境外輸入病例，其中2名患者自菲律賓入境。另外3人分別來自法國、印尼及俄羅斯，抵台後確診。台灣累計確診病例增至540宗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中一名患者為20多歲台籍男子，長期於法國工作，在本月11日返台後，出現喉嚨痛症狀，在機場採檢結果並沒有受感染。惟他在居家檢疫期間陸續出現咳嗽、腹瀉及呼吸困難的情況。至上周五（16日）由衞生部門安排就醫採檢後確診；目前已掌握同機旅客共6人，並列入居家隔離名單。

另一名40多歲台籍男患者，則在菲律賓工作，休假返台入境時並無症狀。但在上周六（17日）進行檢疫期滿前採檢時證實確診，目前掌握同車接觸者共8人，均需進行自主健康管理。另一名30多歲的菲律賓籍男患者，於本月4日到台灣工作，上周六確診。

指揮中心表示，另一名患者為印尼籍女學生，於本月3日抵台就學。她周日（18日）接受校方安排的採檢後宣告確診。其接觸者共53人，包括同機接觸者49人、的士司機1人、專車接觸者3人，其中1人列居家隔離，其餘列自主健康管理。

最後，一名確診者為俄羅斯籍10多歲女性，本月9日入境台灣，居家檢疫期間出現喪失味覺的症狀，經衞生部門採檢後確診。當局已查出其接觸者共5人，1人為接機同學，4人為的士司機及防疫旅館工作人員，皆列作自主健康管理者。