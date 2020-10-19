新冠肺炎：日本首發現疫苗機構遭網攻　疑涉中國黑客

日媒周一（19日）引述美國資訊安全公司指，日本有掌握新冠疫苗研發機密資料的組織，曾遭黑客網絡攻擊，企圖竊取研究內容，但最終不成功。今次是日本首次發現針對疫苗情報的網攻，懷疑涉及中國黑客組織。

美國資訊安全公司「CrowdStrike」表示，日本國內多個組織今年4月以來斷斷續續遭受網攻，黑客在新冠疫情相關的文件中暗藏電腦病毒，再經電郵發送開去，幸未有情報因而外洩。專家分析使用的黑客工具特徵等，認為發動網攻的可能是中國黑客組織，但未有透露遭網攻的組織名稱。

CrowdStrike公司亞太地區主任賈科夫（Scott Jarkoff）指出，為了搶在其他國家之前研發出新冠疫苗，舉國網絡攻擊的情況愈來愈頻密。日本內閣網絡安全中心（NISC）提醒容易被針對的製藥公司及研究機構，注意網絡安全問題。

世界衞生組織（WHO）指出，截至上月底約有190項疫苗研發計劃正在進行，部分已進入最後試驗階段。日本國立感染症研究所、東京大學、大阪大學等亦有份研究，部分疫苗已展開臨床試驗。英國、美國及加拿大7月曾發表報告，指控俄羅斯情報機構的相關組織網攻這三國的新冠疫苗研究機構，俄方否認涉事。