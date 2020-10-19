新聞背後：中斐建交44年　兩國經貿合作愈趨頻繁

台灣駐斐濟代表處人員，近日在當地首都蘇瓦公開活動中，與大陸外交人員發生衝突，引起關注。大陸外交部發言人趙立堅表示，斐濟一直支持「一個中國」原則，強調台方在當地根本沒有「外交官」。

大陸外交部資料顯示，陸方與斐濟在1975年11月5日正式建交，並在翌年於斐濟設立大使館及派常駐大使。至2001年，斐濟亦在大陸設大使館並派駐大使。2014年，大陸領導人對斐濟進行國事訪問，雙方建立共同發展的戰略夥伴關係。兩國更在2018年更簽署「一帶一路」建設協議。

另外，斐濟與台灣並無建立官方外交關係，惟雙方在1996年相互承認地位，斐濟總統馬拉更在1997年抵台訪問。兩地一直有互設具大使館性質的代表機構，但至2017年5月10日，斐濟單方面宣布撤館。而台灣駐斐的代表機構曾多次易名。最近一次是去年7月31日，因大陸方面向斐國施壓下，由「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

斐濟是位於南太平洋的群島國家，由330個島嶼所組成。在1970年正式從英國獨立，面積約1.8萬平方公里，人口達90萬。