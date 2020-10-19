台增1宗本土登革熱病例　林口區現首宗個案

台灣的疾病管制署周一（19日）公布，新北市新增1宗本土登革熱病例。患者是一名居住在林口區的50多歲男子，近期無外遊紀錄，亦未前往曾爆發疫情的三峽區和蘆洲區，感染源頭有待釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，患者居住在林口區中湖里住所，時常前往南勢里的菜園工作。在本月5日起因肌肉關節痛、四肢無力及頭暈症狀多次就醫。至上周四（15日）接受檢測後，證實感染第一型登革熱。當地衞生局研判，患者可能在菜園工作時，被蚊子叮咬或接觸社區隱藏患者後遭感染，當局將通過病毒基因序列比對，釐清感染源。

新北衞生局長陳潤秋表示，當局掌握接觸者共7人，均無出現症狀，其中6人檢驗結果為陰性，1人仍在檢驗中。另外，陳指出當局已在患者住所和工作地周圍，噴灑藥物進行消毒，並持續對菜園周邊進行檢疫及健康監測。

據疾管署統計，台灣今年累計有66宗登革熱本土病例，其中46名患者在新北市居住；20宗居住在桃園市；另累計60宗境外輸入病例，大多數患者從印尼、越南及菲律賓等東南亞國家抵台後確診。