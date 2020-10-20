新兵拒服兵役受懲戒　被作為反面例子宣傳

四川雅安市寶興縣新兵陳鵬，入伍後以「各種不適應部隊生活」為由，拒服兵役，被軍方除名，並受到懲罰，包括戶籍紀錄永久加註「拒服兵役」字樣；不得成為公務員；兩年內不得出國、升學；取消其家庭和個人義務當兵優待，罰款約2.7萬元（人民幣，下同，約3萬港元）。官方將他作為反面例子宣傳。

大專畢業的陳鵬是寶興縣穆坪鎮人，去年9月獲准入伍，被分配到河北一個空軍基地服役，但他拒服兵役，經部隊領導及家人勸導亦無果。四川雅安市寶興縣政府徵兵辦公室近日指出，陳鵬「拒服兵役」嚴重干擾了寶興縣正常徵兵秩序，為了警示適齡應徵青年，遂對陳鵬作出嚴厲處罰，並將他作為反面教材，通過媒體曝光。

無獨有偶，雲南文山市約22歲新兵黃振南，在服役前訓練期間因怕吃苦，4天內3次寫申請書退出，拒不入伍。官方上月通報對他的處罰，包括納入「履行國防義務失信名單」，3年內不得向銀行申請貸款及經商；兩年內不得成為公務員、入學升學；戶籍紀錄永久加註「拒服兵役」字樣；罰款1.2萬元（約1.4萬港元）。黃振南同樣被作為反面例子宣傳。