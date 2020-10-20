中石油前職員殺前僱主等4人 再自殺墮樓亡

內地微博周一（19日）晚有網民爆料，指接到在中石油任職的男子李曉飛於微信發文附圖，聲稱自己將中國石油集團西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司（下稱中石油玉門鑽井）前法人代表張某祥殺死。西安市公安局經濟技術開分局同晚證實，上述公司一名李姓前職員殺死4人後墮樓身亡。

通報稱，周一晚轄區內發生兩宗兇殺案，經進一步偵查，疑犯為曾於中石油玉門鑽井工作的李某某。他先將在該公司工作的一對張姓夫婦殺死；其後把該公司辦公租住地兩名物管工作人員殺害。

根據網傳的微信聊天記錄，李曉飛當日下午1時許表示「已打電話自首，一會要麼去派出所，要麼自殺」。有知情者稱，李曉飛原打算向張某祥等人求饒卻遭拒，最終雙方發生爭執。相隔2小時，李曉飛再聯絡該知情人，並發送兩張案發現場照片，顯示多人倒臥在血泊中。

據內媒於2018年報道，李曉飛曾自稱掌握中石油西部鑽探公司的貪腐證據，隨後敲詐該公司相關人員40萬元人民幣（約47萬港元），但李曉飛所在公司否認遭敲詐，並回應表示該筆錢「是借給李曉飛治療精神疾病的」。此後，李曉飛多次舉報要求徹查其敲詐勒索及該公司部分人員存在的貪腐問題，但始終未果。

另據網上商業信息查詢系統顯示，張某祥曾為中石油玉門鑽井分公司前法定代表人，直至2020年10月10日才變更為現任法人商某印。