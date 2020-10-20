台方人員疑遭駐斐濟陸外交官打傷　台外長矢言討回公道

吳釗燮到立法院就台灣駐斐濟代表處人員被打一事回應。（中時電子報圖片）

台灣的外交部周一（19日）指中國大陸外交官在斐濟首都蘇瓦，闖入雙十節酒會會場，並打傷台灣代表處人員，惟大陸外交部同日駁斥台方顛倒黑白，反指有陸方外交人員在事件中受傷。斐濟報章周二（20日）引述當地警方稱，各方同意事件由外交層級處理，警方不會調查或評論。台外交部長吳釗燮同日批評，中國的戰狼式外交引起全世界反感，強調會為駐處工作人員討回公道。

吳釗燮赴立法院就事件回應稱，台灣在世界各地舉辦雙十酒會，是行之有年的做法，北京政府無權干擾。吳批評北京的做法不理性，造成台方人員受傷，台駐處已正式向斐濟外交部及警方作出完整說明，並提出人證、物證、事證等，希望為台方人員在司法上討回公道。吳又表示，希望北京政府自我檢討，強調大陸欺負善良的台灣，不會讓對方「復興、偉大」。

同日到立法院列席施政報告的台行政院長蘇貞昌表示，大陸駐外人員耍流氓打人非常不應該，台方予以嚴厲譴責。由於大陸與斐濟有外交關係，會有外交豁免權，但台灣會把相關的證據訴諸國際。

被問為何事發十多天一直未公開，蘇貞昌稱，台方跟斐濟要維持關係，卻又沒有正式的外交關係，所以事後駐當地台灣工作人員用盡一切方法爭取最好的處理方法，希望市民諒解第一線人員的辛苦。