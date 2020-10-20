深航客機降落險機毀人亡　機身兩處受損機長疑瞞報

深圳航空（下稱深航）上周五（16日）一班由陝西西安飛往攀枝花的客機，在攀枝花機場降落時發生安全事故，民航西南管理局周一（19日）公布初步調查報告，披露當時客機面臨「機毀人亡」的風險，指機長在事發後1小時才向控制塔報告。

民航西南局的調查報告指出，涉事深航一架航班編號ZH9247的空中巴士A319客機，當時共載99人，包括3名機師、6名乘客艙機組人員、1名跟機機務和89名乘客。事發後，飛機機腹位置出現兩處損傷，面積分別為20乘12乘3.2厘米，以及45乘5厘米；另飛機輪胎亦多處受損，同時機場跑道進近燈與導航監控天線被飛機撞毀、折斷。

報告認為，客機在降落時出現「空中外接地的不安全事件」。據知，「空中外接地」是指客機沒有在標準的跑道上降落，與跑道外地面發生接觸或穿過外部的地面，造成飛機機身傾斜、撕裂，或起落架設備損壞等嚴重後果。據資深機師賴先生向內媒表示，在像攀枝花這樣的山頂機場發生跑道外部接地事件，「距離機毀人亡，僅一步之遙」。

據知，當日客機因機場能見度不穩定，在機場上空盤旋近1小時，直至下午2時32分才降落，期間機組沒有報告任何異常情況。但客機降落後4分鐘，該機機長在旅客仍在下機時，在未通報控制塔的情況下自行前往跑道檢查24分鐘才返回機上，之後再過了26分鐘才向機場控制塔報告飛機可能在跑道外接地，請機場場務前往跑道頭檢查和請機務檢查輪胎。

賴先生表示，深航機長肯定是察覺飛機落地過程中有異常，才會自行前往跑道檢查，但機長返回機上卻沒有立即向控制塔報告，因此賴先生認為機組至少存在遲報、意圖瞞報的情況，是絕對不可接受的。

另有民航官員向記者稱，深航機組降落階段處置是否合規，損壞是否構成飛機報廢條件等情況，還需進一步調查，但飛機降落後機長未按規定前往跑道，並在1小時後才向控制塔報告的行為，已嚴重違反民航相關安全規定。