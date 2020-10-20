中方斥加媒曲解言論　加副總理方慧蘭稱與在港加人同在

中國駐加拿大大使叢培武上周四（15日）警告加拿大勿為港人提供政治庇護，再次激發中加外交風波。中國外交部發言人趙立堅周一（19日）批評，部分加媒刻意曲解叢培武的言論，加拿大領導人卻縱容國內反華言論。加拿大副總理方慧蘭則強調，會與在港加人站在同一陣線。

叢培武日前警告加拿大勿為港人提供政治庇護，又稱若加拿大關心在港30萬加拿大公民及加國企業的健康與安全，就應支持中方打擊暴力犯罪行為。加拿大總理杜魯多其後回應稱，會堅持捍衞中國人權。《多倫多太陽報》更發表社論要求叢培武道歉，否則離開加拿大；又認為特魯多政府的公開譴責不足夠，直言「若叢培武不道歉，不收回他的威脅，就把他踢回北京」。

趙立堅周一強調，叢培武就中加關係以及涉港、涉疆等問題闡明中方立場，完全正當且無可非議；批評加拿大個別媒體刻意曲解言論，加拿大領導人不但不加以核實，反而縱容及迎合國內反華言論，無端指摘中方，對此表示強烈不滿及堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。他指，中方堅決反對加方向香港暴亂犯罪分子提供「政治庇護」，又指加方任意拘押華為太子女孟晚舟，才是導致中加關係遇阻的根源。

方慧蘭周一在國會表示，叢培武的言論與兩國之間適當外交的精神完全不符；並強調加拿大將繼續為中國人權問題發聲，支持居於香港的加拿大公民。她稱：「讓我向30萬名在港加拿大人保證，加拿大人就是加拿大人，我們將與他們同在。」在野保守黨黨魁奧圖爾同日亦重申，叢培武的言論威嚇在港加人，要求對方道歉否則離開。