台空軍一連5日演習提升戰力　台外長稱大陸威脅日增

台海軍事局勢緊張之際，台灣空軍周一（19日）起在花蓮佳山空軍基地展開為期5日的年度重要演訓「天龍操演」。台灣的外交部部長吳釗燮近日接受荷蘭媒體訪問時強調，中國大陸對台灣的威脅日增，台灣絕不能成為另一個香港。

天龍操演是台灣空軍機師年度最重要的演訓之一，目的是驗證空軍部隊的本職學能，透過各項空中競賽及實彈射擊項目，考驗官兵平日訓練成果，熟悉聯合作戰流程，以提升空軍整體作戰能力。演訓比照美軍實戰訓練，會選出王牌飛行員、空戰王、炸射王等。

在周一的開幕儀式上，空軍司令熊厚基勉勵空、地勤人員，一定要有自信、有能力，不讓敵人在台灣的領空耀武揚威。他同時鼓勵機師展現精湛戰技，為單位及個人爭取最高榮譽外，也要互相觀摩學習，持續提升戰力。

首日的防空部射擊競賽由35快炮部隊在枋山靶場進行，分日間及夜間射擊，官兵按照標準作業程序，分工完成裝填彈藥、上彈，透過天兵雷達偵搜，精準導引35快炮捕獲空中目標。

吳釗燮在接受荷蘭廣播公司（YLE）訪問時表示，很多國家都不同意大陸對台灣的威脅，不論是道義上、口頭或實質上都給予台灣支持。被問美國會否協防時，吳僅強調美國基於台灣關係法售予台灣防禦性武器，「防衞是台灣自己的責任」。不過他強調，在能夠確保台灣利益的前提下，願與大陸對話。

訪問提到台灣為數百名曾參與示威的香港激進分子提供庇護，今年7月在台北開設辦事處專門處理。吳釗燮指出，除了為想到台灣尋找工作、就學和經商的港人提供協助，也幫助那些在政治壓力下尋求庇護的人。