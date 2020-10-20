連鎖教育機構傳倒閉拖欠百億人民幣　上千家長員工抗議

在全國主要城市有上千家分校的北京優勝教育傳出倒閉消息，上千名學生家長及員工周一（19日）聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，要求退還學費及補償拖欠薪金，為北京近年罕見的聚眾抗議事件。有律師估計，北京其中一家分校涉及金額高達上億元人民幣（約1.16億港元），全國可能上百億（約116億港元）。

優勝教育位於北京、上海、天津、成都、重慶、哈爾濱等多地校區，近日先後出現無預警關門、負責人失蹤、拖欠員工工資及無法退還學費等。部分學生家長周日（18日）前往優勝教育北京總部要求退還學費，發現總部人去樓空，只剩下桌椅板凳堆疊在一起，懷疑負責人已潛逃。

優勝教育始創人陳昊周一沒有現身，僅有2名員工出現，未與家長直接面談。至下午近4時，優勝教育和朝陽區官員與學生家長對話，陳昊仍未出現，只通過抖音直播對話，並很快掛斷。大批家長及員工在優勝教育總部外抗議，期間警方曾帶走1人，但其後釋放。

優勝教育指從周一開始，陸續為家長辦理退費手續，情況未如預期順利。經過近一天商議，優勝教育提議家長再繳納每節課80至150元人民幣（約92至174港元）的課時費用，各校區老師繼續上課，惟家長不接受。

優勝教育的關聯公司為北京優勝輝煌教育科技有限公司，成立於2004年3月。2019年5月至今，該公司發生多項工商變更，其中包含多次住所變更。至10月14日，該公司前法定代表人，即優勝教育創始人陳昊退出，由唐芳瓊接任。2020年10月10日，該公司被北京市海淀區市場監督管理局列入經營異常名錄，原因為登記的住所或者經營場所無法聯繫。