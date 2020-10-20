涉洩情報給陸國安人員　台軍情局3退役軍官遭約談

台海局勢緊張，台北地檢署及調查局周二（20日）通報，台灣的國防部軍情局一名岳姓退役少將，及2名分別周姓及張姓退役上校，涉嫌引薦民間人士認識大陸國安人員，甚至交付與情報相關的資訊，當天已被約談到案。目前，全案依違反《國家情報工作法》及《國家安全法》方向偵辦。

檢調指出，岳、張、周3人曾長時間在軍情局工作。其中，張男及周男從2013年至2018年期間，頻繁前往中國大陸；在2013年時，張、周2人曾邀約民間一名傅姓男子前赴大陸，引薦傅男結識大陸國安局人員；2016年至2018年期間，張、周2人又邀約岳男前往大陸，與大陸國安人員見面，次數超過10次，期間岳受周委託，把文件交給大陸國安人員；在2016至2017年期間，張、周2人又介紹一名王姓男子前往大陸，與大陸國安人員見面。

檢調又指，岳、張、周3人雖然以旅遊名義前往大陸，但動機不單純。為釐清目的，北檢國土安全專組檢察官李頲翰周二指揮國安站，兵分3路搜索並約談岳、張、周3人及其他證人到案說明，預計當晚會移送複訊，不排除向法院聲押禁見。