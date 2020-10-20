冷血男用滾水淋流浪孕貓　致4貓寶寶胎死腹中

山西太原市有網民在周一（19日）反映，一名男子將流浪貓困在鐵籠後，當街倒下滾水燙傷小貓，幸有愛心人士發現並上前制止及報警。受傷小貓被送至寵物醫院治療時，發現是懷孕貓隻，惟4隻貓寶寶已胎死腹中，目前母貓經手術後仍留院觀察。警方周二（20）表示，已讓虐貓男子寫保證書，若再有此行為將對其處罰。

據目擊現場的愛心人士表示，虐貓男子當時拿着一個捕貓鐵籠，「把貓放進去拿開水澆」。她遛狗期間聽見貓的慘叫聲，立即上前其行為，惟他當時沒有一點愧疚感，還在現場微笑，顯得額外享受，甚至想將貓扔掉、毀滅證據。所幸警員及時到場，第一時間將男子控制後，將他帶返警局調查。

流浪貓隨後被送至寵物醫院治療，牠身上已有多處燙傷，有傷口更滲出血漬；小貓在接受治療期間，更一度流下眼淚。醫院負責人李女士表示，經檢查後，發現牠是一隻懷孕的貓，惟孩子已胎死腹中，經手術剖腹將死胎取出，以及摘掉子宮。母貓雖經一夜治療有所恢復，但仍未脫離危險期。

李女士又指出，小貓送至醫院時反應激烈，主要原因是過度受驚；但她認為該名虐貓男子並不是初犯，「從貓籠子來看，油漆掉了很多，他可能很多次了（虐待動物）」。

事件引起網民關注，紛紛怒斥男子的行為，「那男的作孽吧，會有報應的」、「能不能把這男的在開水桶裏泡一泡」、「這人精神有問題，保不齊會殺人，建議提前槍斃」、「家暴虐待動物甚麼時候立法」。