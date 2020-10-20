坐14年冤獄獲國家賠償　張志超：未達成協議需協商

山東省臨沂市男子張志超早年捲入姦殺女學生案，因遭刑訊逼供，蒙冤入獄14年後始獲釋。他向法院申請國家賠償，近日經協商為332萬元（人民幣，下同，約389萬港元），原訂周二（20日）領取，惟由於未能與臨沂中院達成協議，還有問題需進一步協商，因此張志超未簽訂國家賠償協議。

內地傳媒周二從張志超及其代理律師處獲悉，由於未能與臨沂中院達成協議，還有問題需進一步協商，因此尚未簽訂國家賠償協議，惟具體原因不便透露。

據此前報導，張志超本人及其代理律師周一（19日）表示，張將獲得上述國家賠償，當中包括188.9萬元（約222.1萬港元）人身自由賠償金和約133萬元（156.4萬港元）精神損害賠償金。張此前表示，在領取國家賠償金後，下一步希望追究當年辦案人員的法律責任。

事發於2005年，臨沂市臨沭縣第二中學分校有女學生失蹤被殺，警方當時僅根據證人口供，認為時年16歲的張志超有重大嫌疑，並把他拘捕。翌年張因強姦並致人死亡被判無期徒刑。惟案中疑點重重，如偵查機關未有提取和鑑定作案現場的表皮細胞、毛髮、指紋等。經張的家人多年申訴，最高法院今年1月以證據矛盾及事實不清為由，改判張無罪。