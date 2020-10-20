擬再向華借款7億美元 斯里蘭卡官員︰中國最有錢

印度傳媒報道，斯里蘭卡政府正尋求再向中國借款7億美元（54.6億港元），遭到反對黨批評；惟斯里蘭卡貨幣、金融市場與國營企業改革部國務部長卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）接受訪問時為此辯護，指再向中國借款是因中國目前擁有最多現金。

卡布拉爾指出，在世界歷史中，不同時期有不同國家擁有最多現金，現時正好到中國，故中國自然向全世界投資，大家都應予以尊重。對於斯里蘭卡的財政困境，他重申當局正探索不同方式償還債務，包括從中國獲得更多借款、與印度和中國建立貨幣兌換機制，及發行債券等。對於租借漢班托塔港給中國一事，卡布拉爾則認為，每個國家都會根據最適合自己的方式來制定融資辦法。

據報道，斯里蘭卡目前已向中國借款超過50億美元（390億港元），包括今年3月向中國5億美元（約3.9億港元）作為新冠肺炎抗疫資金。

報道指，中國國務委員楊潔箎上同率團訪問斯里蘭卡，並與斯里蘭卡總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）會面期間，雙方討論了借款7億美元事宜，並就一項價值近15億美元（約117億港元）的貨幣互換協定進行談判。