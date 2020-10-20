涉多項罪名　湘潭市委政法委前副書記遭雙開

湖南省纪委周二（20日）通報，湖南湘潭市委政法委前副書記陳震龍涉嫌貪污、受賄、徇私枉法、濫用職權等多項罪名，已被開除黨籍及公職。當局將收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據通報，陳震龍不但違反政治紀律和政治規矩、違反組織紀律、違反幹部選拔任用規定、違反工作紀律、違反國家財經法律法規，對抗組織審查，又設立並使用「小金庫」，而且利用職務便利或職權地位形成的便利條件，通過本人或其他國家工作人員職務行為，為他人謀取利益，收受、索取他人賄賂，數額特別巨大，涉嫌受賄罪。

另利用職務便利侵吞公款，涉貪污罪；身為司法工作人員，故意包庇有罪的人使其不受追訴，涉徇私枉法罪；利用職權製作辦理虛假身份證件，涉濫用職權罪；非法持有槍枝、彈藥，涉非法持有槍枝、彈藥罪；使用虛假的身份證明騙領信用卡，涉妨害信用卡管理罪；在應當提供身份證明的活動中，使用虛假身份證件，涉使用虛假身份證件罪。

通報批評，陳震龍長期從事公安、政法工作，卻目無紀法、知法犯法、徇私枉法，嚴重敗壞黨和政府形象，破壞經濟社會秩序，且在黨的十八大後不收斂、不收手、不知止，十九大後仍我行我素、頂風違紀，性質十分惡劣，情節特別嚴重，影響極壞，應予嚴肅處理，遂決定開除其黨籍及公職，並移送司法起訴。