新疆發展研究中心：少數民族勞動就業屬自願自主自由

新疆「再教育營」備受國際關注，外界質疑當地存在「大規模強迫勞動」現象。新疆官方媒體天山網周二（20日）刊發新疆發展研究中心的《新疆少數民族勞動就業調查報告》（下稱《報告》），稱當地少數民族民眾勞動就業，呈現自願性、自主性和自由性，並無查到任何關於「強迫勞動」的詞語或近似表述。

《報告》稱，調查組實地走訪新疆伊犁、克拉瑪依、喀什等，以及北京、天津等地70多間企業，訪談800多名企業管理人員、員工、個體戶和少數民族群眾座談，研讀多份政府文件及相關學術論文。

當中提到，新疆南部四地州（喀什地區、和田地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州）各項產業近年發展訊速，但仍不能滿足當地民眾就業需求，愈來愈多城鄉富餘勞動力將目光投向工資收入更高、工作條件更好的新疆北部城市和內地發達省市。

有關專家及學者研究少數民族在北京、天津、武漢、南京等地的勞動就業狀況，普遍認為他們外出勞動就業完全是自願、自主和自由的，包括自願決定外出勞動，自主決定去哪裏就業，自由選擇何種工作。調查組在相關學術文獻中，沒有查到任何關於「強迫勞動」的詞語或近似表述。