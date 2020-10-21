女子捲投毒案羈押8年獲釋　獲國賠178萬人民幣

山東臨沂市費縣女子任艷紅9年前被指控投毒殺人，被羈押長達8年，期間兩度被判死緩，最終檢察院因證據不足撤訴，她至去年8月1日才獲釋。內地傳媒周二（20日）引述其代表律師稱，任艷紅近日已拿到國家賠償決定書，法院決定賠償她178萬元（人民幣，下同，約209.3萬港元）。

律師指出，經過雙方協商，臨沂市中院最終決定賠償任艷紅178萬元，其中人身自由賠償金101.6萬元（約119.5萬港元），精神撫慰金76.4萬元（約89.8萬港元）。協商過程中，任放棄了後續治療費、維權成本費等費用。簽訂賠償協議當天，臨沂市中院負責人向任現場道歉，任放棄了公開賠禮道歉、消除影響、恢復名譽的要求。

事緣於2011年7月5日晚上，費縣上冶鎮東嶺村村民李忠山一家3口吃完晚飯後中毒，送院搶救後不治。警方經查後，發現李忠山兒子李浩也在半年前中毒身亡，認定案件有可疑。由於任艷紅接受調查時，未通過測謊，結果被捕。2013年6月4日，臨沂市中院認定，任被李脅迫發生性關係，為擺脫糾纏而5次投毒，致李一家4口中毒身亡，遂判死緩。

任艷紅不服上訴，山東高院曾於2015年10月27日認定原判事實不清、證據不足，裁定撤銷原判、發回重審。惟臨沂市中院2017年7月10日重審後，仍判處任死緩。任隨後再次上訴。至2018年12月26日，山東高院裁定，原審法院在審理案件時，存在對庭審中已出示且有爭議的重要證據未作鑑定等違規情況，於是撤銷臨沂中院判決，再發回重審。

至去年6月3日，臨沂市人民檢察院「證據發生變化」為由，決定撤回起訴。同年7月30日，檢察院再以「犯罪事實不清、證據不足」為由，不起訴任艷紅。翌月1日，任被羈押了2932天後，終於獲釋。