惡鄰走廊撥灑廚餘餵蟑螂　台女勸阻慘遭毆傷

常言道︰「千金買房、萬金買鄰」，好鄰居有時遠比好房子來得重要。台灣台中市一名女網民周二（20日）發文控訴，其女鄰居不但常把廚餘撥灑在公共走廊之上，她出門遛狗時，更慘遭對方毆打；惟報警處理後，警方也因鄰居精神異常，拿鄰居沒辦法。事件引起輿論熱議，警方同日回應稱，涉事的54歲蕭姓女子已被強制送醫。

女網民稱，她某天下班回家後，發現女鄰居把廚餘沿公共走廊潑灑，廚餘中更爬滿蟑螂。及後，她出門欲遛狗時，再遇上女鄰居，於是口頭勸告，未料對方突發難，不但以不堪入耳言語辱罵，更開始對她拳打腳踢，甚至把手中的玻璃碗敲碎，以碎玻璃攻擊其友人，導致友人腿部多處割傷。

雖然女網民隨即報警，警員到場後，制服女鄰居並強制送醫。惟警員表示，已非首次處理女鄰居，又指她本身有精神問題，「家人都避之唯恐而不及」。於是女網民決定曝光事件，希望徵求網民意見，再決定是否提告。

警方周二證實事件，指事發於周一（19日）下午4時許，經受害人報警後，警方已把動手打人的蕭女強制送醫，至於受害的31歲劉姓女子和32歲簡姓女子當時表示暫不追究，並感謝警方協助。