台軍女中士偷5箱飲料回家　被判拘役15天

台軍醜聞不斷。台灣的陸軍十軍團砲兵第五八指揮部一名吳姓女中士，去年在彰化某營區服役期間，竟偷走營區內5箱阿薩姆紅茶、奶茶飲料，帶回家中供親屬飲用。事件被同僚揭發後，她把飲料歸還。案件近日在彰化地院宣判，吳女最終被依《陸海空軍刑法》，判處拘役15日，可易科罰金。

判決書指出，吳女去年11月29日中午，把2箱阿薩姆紅茶，3箱阿薩姆奶茶搬到自己車上，並帶回家中。該批飲料市值約1080元新台幣（約295港元）。事件被同僚發現後，她才在同年12月6日及12日把飲料歸還，仍遭台中憲兵隊移送彰化地檢署偵查起訴。

吳女被捕後承認「搬走」5箱飲料，但強調並非偷竊，又指部隊以往有多餘飲料時，長官都會詢問有沒有人需要，她是徵得伙委許姓士兵同意，才將飲料搬到車上，當時在場其他官兵均無制止。惟目擊事件的陳姓伙房兵證稱，因軍中有階級制度，即使看到吳女的行為，他礙於階級未能阻止，只能向上級呈報。

另一名嚴姓組長則指，飲料沒發完通常會留下庫存，在任務結束前，徵詢上級意外才能決定剩下飲料如何分配，並非伙委能決定，且發放飲料通常為個人，一定是散裝，不可能整箱發放。

法官認為，吳女貪圖小利，竊取部隊第資，被揭發後起初只歸還2箱，經部隊要求下才補齊，足見其犯後態度不佳，至今尚未達成和解，遂作出上述判刑。