全省今年破249個黑惡團夥　拘捕成員4081人

浙江省公安廳周二（20日）通報，該省警方今年以來已搗破黑惡團夥249個，拘捕團夥成員4081人，涉及各類案件逾1萬宗，查扣涉黑涉惡資產110.41億元（人民幣，下同，約129.8億港元）。另警方從今年4月8日以來，按照全國掃黑辦「六清」行動要求，對涉及公安機關的「線索清倉」、「案件清結」、「逃犯清零」及「黑財清底」4方面展開行動。

在「逃犯清零」方面，警方逐一向在逃疑犯家屬送上《致在逃人員家屬的一封信》，發動家屬勸返疑犯投案。截至周一（19日），全省239名目標逃犯已有230人到案，到案率96.23%，其中223名境內逃犯已全部到案，對於未到案的9名疑犯，警方正根據國外新冠肺炎疫情發展形勢，積極調整工作措施。

在「線索清倉」方面，截至周一，全國掃黑辦要求浙江省公安廳直接核查的線索，已全部核查辦結；另公安部下發的317條督辦、轉辦線索，已辦結309條，辦結率達97.47%。在「案件清結」方面，在2019年年底前偵辦的黑惡案件已全部移送審查起訴。

至於「黑財清底」方面，從聯合檢法司出台指引至本周一，全省共查扣黑惡資產256.9億元（約302億港元）位居全國前列，其中「六清」開展後，共查扣79.48億元（約93.5億港元），同比上升20.97%，成效明顯。警方強調，下一年將全面總結三年專項鬥爭經驗，把「六清」行動進行到底，確保奪取專項鬥爭全面勝利。